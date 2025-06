A che ora Mattia Furlani oggi a Turku: dove vederlo in tv e streaming, programma esatto

I Paavo Nurmi Games 2025 di atletica leggera si disputeranno questa sera a Turku, in Finlandia: tra i protagonisti ci sarà anche l’azzurro Mattia Furlani, che sarà impegnato nella finale del salto in lungo maschile, alla quale prenderanno parte nove atleti a partire dalle ore 18.20 italiane.

Gli avversari dell’azzurro saranno il giamaicano Tajay Gayle, l’australiano Liam Adcock, lo svedese Thobias Montler, l’uzbeko Anvar Anvarov, i finlandesi Kalle Salminen, Kristian Pulli e Kasperi Vehmaa, e l’islandese Daníel Ingi Egilsson.

La finale di salto in alto maschile con Mattia Furlani sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go e NOW, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO PAAVO NURMI GAMES 2025

18.20 Salto in lungo maschile – Finale

1 Mattia Furlani (Italia)

2 Tajay Gayle (Giamaica)

3 Liam Adcock (Australia)

4 Thobias Montler (Svezia)

5 Anvar Anvarov (Uzbekistan)

6 Kalle Salminen (Finlandia)

7 Kristian Pulli (Finlandia)

8 Kasperi Vehmaa (Finlandia)

9 Daníel Ingi Egilsson (Islanda)

