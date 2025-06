A che ora la semifinale di Lorenzo Musetti al Roland Garros: programma, avversario, tv, streaming

Venerdì 6 giugno Lorenzo Musetti sarà in campo per affrontare la semifinale del Roland Garros 2025. Per la prima volta in carriera, il tennista toscano ha raggiunto il penultimo atto del Major di Parigi, battendo in quattro set col punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-2 l’americano Frances Tiafoe. Un risultato pesante nel percorso del carrarino.

Musetti è riuscito a ben mescolare le sue doti creative con quelle di ordine e rigore che si richiede per il raggiungimento di un traguardo così prestigioso come quello del Major francese. Una partita complicata dalla presenza del vento che ha costretto i tennisti a fare di necessità virtù e in questo contesto Lorenzo si è dimostrato migliore del suo avversario.

L’azzurro attende il nome del vincitore dell’ultimo quarto di finale odierno dalla sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Tommy Paul. Sulla carta l’iberico, campione in carica, è il favorito e per questo si potrebbe prefigurare un remake di un match che già abbiamo apprezzato a Montecarlo (finale) e a Roma (semifinale).

La semifinale del Roland Garros 2025 di Lorenzo Musetti andrà in scena venerdì 6 giugno e si può pensare che sarà la prima, ovvero quella fissata dalle 14.30. Questo perché il toscano e il suo avversario hanno giocato prima rispetto agli altri tennisti qualificati per i quarti (Jannik Sinner, Alexader Bublik, Novak Djokovic e Alexander Zverev). L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SEMIFINALE MUSETTI ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno

Court Philippe-Chatier

Ore 14.30 prima semifinale: Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz o Tommy Paul (eventualità molto probabilmente, dal momento che Musetti e il vincitore dell’altro quarto hanno giocato prima degli altri qualificati al turno citato)

Ore 19.00 seconda semifinale: Sinner/Bublik vs Djokovic/Zverev

PROGRAMMA SEMIFINALE MUSETTI ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport