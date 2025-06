A che ora la semifinale di Jannik Sinner al Roland Garros: programma, data, avversario, tv, streaming

Venerdì 6 giugno Jannik Sinner scenderà sul campo del Philippe Chatrier per affrontare la semifinale del Roland Garros 2025. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto nettamente nei quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik e, per questo, ha replicato il medesimo risultato dell’anno passato, quando appunto raggiunse il penultimo del Major francese.

Una prestazione di grande solidità del pusterese, al cospetto dell’eccentrico e talentuoso Bublik, che ha provato a mettere sul piatto le sue qualità per creare qualche grattacapo al n.1 del ranking. Bravo Sinner a non lasciarsi impressionate, centrando il successo in tre parziali.

Sul cammino di Jannik ci sarà il vincente dell’ultimo quarto di finale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. In ogni caso, per l’azzurro ci sarà un avversario molto complicato. Pertanto, sarà richiesto un tennis di altissimo livello per accedere alla finale.

Guarda la semifinale del Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La semifinale con Jannik Sinner a Parigi andrà in scena venerdì 6 giugno e si può pensare che sarà la seconda, ovvero quella fissata dalle 19.00. Questo perché Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno giocato prima rispetto agli altri tennisti qualificati per i quarti, come Jannik, Alexander Bublik, Novak Djokovic e Alexander Zverev). L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

JANNIK SINNER SEMIFINALE ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno

Court Philippe-Chatier

Ore 14.30 prima semifinale: Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz (eventualità molto probabilmente, dal momento che Musetti e Alcaraz hanno giocato prima degli altri qualificati al turno citato)

Ore 19.00 seconda semifinale: Jannik Sinner vs Novak Djokovic o Alexander Zverev

PROGRAMMA JANNIK SINNER SEMIFINALE ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport