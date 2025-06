A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Italia 2025

Il Gran Premio di Italia di MotoGP si svolgerà nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno. La gara della classe regina rappresenterà l’acme della giornata e sarà preceduta dalle analoghe competizioni di Moto3 (nella tarda mattinata) e della Moto2 (a cavallo del mattino e del meriggio). Dunque, programma classico per l’evento nostrano.

Viene da chiedersi cosa riserberà il Mugello in questo 2025. La pista è una delle più spettacolari del mondo, il pubblico è numeroso e caloroso. La conformazione del tracciato consente poi di goderne appieno da più angolazioni e, se si vuole essere in loco, c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta relativamente alla tribuna da occupare. Non c’è passaggio che sia banale, da queste parti!

Nel 2024, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Enea Bastianini (Ducati) e Jorge Martin (Ducati), con Marc Marquez (Ducati) a chiudere in quarta posizione. In Moto2 affermazione per Joe Roberts, accompagnato sul podio da Manuel Gonzalez e Alonso Lopez. In Moto3 trionfo di David Alonso su Collin Veijer e Ryusei Yamagata. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che seguire il GP di Italia in TV!

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 22 giugno

Ore 11:00 Moto3, Gara al Mugello (ITA) – Diretta in chiaro.

Ore 12:15 Moto2, Gara al Mugello (ITA) – Diretta in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara al Mugello (ITA) – Diretta in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP ITALIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – L’appuntamento del Mugello è il terzo dei sei per i quali, nel 2025, il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente e in diretta le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Non vi sarà modo di seguire il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare nostrane. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento toscano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 22 giugno

Ore 09:40 MotoGP , Warm Up al Mugello (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 11:00 Moto3, Gara al Mugello (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 12:15 Moto2, Gara al Mugello (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 14:00 MotoGP, Gara al Mugello (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

* Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda