A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Aragon 2025: quando la differita della gara in chiaro

Il Gran Premio di Aragona di MotoGP avrà luogo nel primo pomeriggio di domenica 8 giugno. La gara della classe regina, l’ottava del Motomondiale 2025, sarà preceduta da quelle della Moto3 e della Moto2. Dunque si torna all’ordine canonico del crescendo rossiniano dopo l’anomalia di Silverstone. D’altronde, non ci sono contemporaneità con la F1 e il fuso orario spagnolo è il medesimo italiano.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

Nel 2024, in MotoGP vinse Marc Marquez (Ducati) davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Fu un’autentica apoteosi iberica, anche perché El Trueno de Cervera tornò al successo dopo quasi 3 anni, conquistando la prima affermazione della carriera in sella alla Ducati. La gara fu peraltro caratterizzata da un controverso contatto tra Francesco Bagnaia e Alex Marquez mentre lottavano per il podio.

Viene da chiedersi se la differente collocazione in calendario (si corre per la prima volta a giugno, anziché a fine estate o a inizio autunno) porterà a qualche cambiamento nelle condizioni del tracciato. Vale la pena di ricordare come, lo scorso anno, il weekend fu caratterizzato da un’aderenza precaria, dovuta sia alla riasfaltatura che allo sporco portato in pista dal vento. Per scoprirlo, non resta che seguire il Gran Premio d’Aragona in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 8 giugno

Ore 14.00 Moto3, Gara ad Alcañiz (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 15.15 Moto2, Gara ad Alcañiz (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 17.00 MotoGP, Gara ad Alcañiz (ESP) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP ARAGONA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Alcañiz. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Aragona, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 8 giugno (orari italiani)

Ore 09:40-09.50 MotoGP , Warm Up da Alcañiz (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 11:00 Moto3, Gara da Alcañiz (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 12:15 Moto2, Gara da Alcañiz (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 14:00 MotoGP, Gara da Alcañiz (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

* Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda