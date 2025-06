A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Olanda 2025: programma qualifiche in chiaro

La MotoGP sarà impegnata oggi, sabato 28 giugno, in un’intensa giornata ad Assen. Le qualifiche dell’edizione 2025 del Dutch Tourist Trophy andranno in scena nella tarda mattinata. Dopodiché, nel pomeriggio, assisteremo alla Sprint. La gara-dimezzata conferirà i primi punti valevoli per il Mondiale del weekend.

Nel mezzo, si disputeranno anche le qualifiche della Moto3 e della Moto2. Come se non bastasse, la presenza della MotoE renderà il programma ancor più fitto. Le moto elettriche vivranno il picco del proprio weekend con le due gare. La prima incastonata fra le qualifiche, la seconda a concludere la frenetica attività in pista.

Nel 2024, le pole position furono appannaggio di Francesco Bagnaia (MotoGP), Fermin Aldeguer (Moto2) e Angel Piqueras (Moto3). Il tasso di conversione in vittorie fu del 50%, poiché Pecco si impose sia nella Sprint che nel Gran Premio. Nelle categorie inferiori, domenica festeggiarono invece Ai Ogura e Ivan Ortolà. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non resta che seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 28 giugno

Ore 10:50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12:50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13:45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15:00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Dutch Tourist Trophy. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento olandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del sabato di Assen, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – ASSEN 2025

Sabato 28 giugno



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2