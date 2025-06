A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Olanda 2025: programma gara, differita in chiaro

Il 29 giugno è il giorno in cui si disputerà l’edizione 2025 del Dutch Tourist Trophy. Ormai, anche ad Assen si corre alla domenica. L’appuntamento olandese è rimasto a lungo fedele alla tradizione che voleva le gare tenersi al sabato anche nel XXI secolo, ma alfine ha dovuto capitolare alle esigenze televisive e alle pressioni degli sponsor. Pertanto, si è adeguato al programma canonico di ogni evento.

Nel 2024, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini. Pecco adora questo tracciato, tanto da essersene tatuato il lay-out su un braccio! D’altronde, qui il ventottenne piemontese ha vinto in ogni classe. Ha cominciato in Moto3 nel 2016, ha proseguito in Moto2 nel 2018, si è coronato in MotoGP con il filotto 2022, 2023, 2024.

Il circuito di Assen non è più quello di una volta. L’amputazione dell’anello nord, avvenuta ormai una ventina di anni fa, e l’eliminazione del banking in diverse curve lo hanno privato di un tratto difficilissimo e di una caratteristica unica, che ne faceva la “Cattedrale della Velocità”. Cionondimeno, il prestigio è rimasto inalterato. Vincere qui, vale più di altrove!

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 29 giugno

Ore 13.00 Moto3, Gara ad Assen (NED) – Differita in chiaro.

Ore 14.15 Moto2, Gara ad Assen (NED) – Differita in chiaro.

Ore 16.00 MotoGP, Gara ad Assen (NED) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA ASSEN 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Assen. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento olandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Dutch Tourist Trophy, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 29 giugno (orari italiani)

Ore 09:40-09:50 MotoGP , Warm Up da Assen (NED) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11:00 Moto3, Gara da Assen (NED) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12:15 Moto2, Gara da Assen (NED) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14:00 MotoGP, Gara da Assen (NED) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)