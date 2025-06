A che ora la finale del Roland Garros 2025? Data, programma, tv, streaming

La finale del torneo di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis vedrà affrontarsi, sulla terra battuta outdoor di Parigi, il vincente del match tra Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding.

Domenica 8 giugno l’ultimo atto del secondo torneo dello Slam avrà quale campo di battaglia il Court Philippe Chatrier, sul quale il match si giocherà non prima delle ore 15.00, anche se l’ordine esatto dei match precedenti verrà definito soltanto nella giornata di domani.

La finale maschile, tra il vincente tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 8 giugno – Court Philippe Chatrier

Non prima delle ore 15.00 (Match precedenti da definire)

vinc. Jannik Sinner (Italia, 1)/Novak Djokovic (Serbia, 6) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.