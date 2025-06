A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Austria 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 28 giugno, il Gran Premio di Austria di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza relativa in vista della gara. Difatti, leggenda vuole che a Spielberg convenga partire secondi o terzi anziché primi.

Questo perché il lay-out della pista espone chi transita per primo alla curva Castrol ad attacchi sia alla Remus kurve che al successivo Schlossgold. I numeri comprovano questa teoria? Diciamo che dal 2014 in poi (13 gare) si contano 7 vittorie del poleman, 3 del secondo in qualifica, 3 del terzo e 1 del quarto. Si considera, ovviamente, anche il GP di Stiria.

Insomma, che convenga partire secondi o terzi non è vero. È altresì un dato di fatto che da queste parti la pole position non rappresenta una discriminante potenzialmente decisiva come altrove (leggasi Montecarlo o Montreal). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà semplicemente seguire le qualifiche in TV. Come?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 28 giugno

Ore 18:00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP AUSTRIA F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Austria. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo austriaco. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Red Bull Ring potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP AUSTRIA 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)