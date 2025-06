A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Austria 2025: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Austria 2025 di F1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 29 giugno. Si correrà nell’autodromo di Spielberg e sarà la trentasettesima edizione iridata dell’appuntamento, il quale ha sempre vissuto di alti e bassi a seconda degli interessi economici del Paese alpino nell’ambito motoristico, dettati dai piloti prima e dalle aziende poi.

Nato su impulso della popolarità di Jochen Rindt, l’evento è sopravvissuto soprattutto grazie all’ascesa di Niki Lauda, uscendo poi dal calendario a fine anni ’80. Il tentativo di resuscitarlo a cavallo di XX e XXI secolo è finito male, ma i forti investimenti della Red Bull, addirittura diventata proprietaria dell’impianto in cui si gareggia, hanno portato all’attuale epoca d’oro.

Non solo Red Bull, però. Anche Ktm è fortemente legata a questa pista, che non per caso è rientrata anche nel calendario del Motomondiale. Va rimarcato come il lay-out automobilistico sia ormai differente da quello motociclistico (che prevede una chicane in più sul secondo rettilineo per questioni di sicurezza). Chi primeggerà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Austria in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 29 giugno

Ore 18:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP AUSTRIA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Austria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spielberg. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP AUSTRIA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 29 giugno (orari italiani)

Ore 15:00 F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).