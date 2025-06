A che ora Djokovic-Alcaraz, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

Novak Djokovic e Alexander Zverev si affronteranno nei quarti di finale del Roland Garros 2025. L’appuntamento è mercoledì 4 giugno, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Philippe Chatrier: dopo due sfide femminili (Keys-Gauff e Andreeva-Boisson) e il confronto tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, i due contendenti scenderanno in campo non prima delle ore 20.15. Si preannuncia una sfida decisamente titanica e assolutamente da non perdere sulla terra rossa di Parigi, dove dovrebbe regnare l’equilibrio.

Il tedesco non ha dovuto strafare per meritarsi questo confronto: ha regolato lo statunitense Learner Tien, l’olandese Jesper de Jong e Flavio Cobolli prima di beneficiare del ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor. Cammino agevole anche per il serbo contro lo statunitense Mackenzie McDonald, il francese Corentin Moutet, l’austriaco Filip Misolic e il britannico Cameron Norrie. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente della sfida tra Sinner e il kazako Bublik.

Il 38enne, numero 6 del ranking ATP, è in vantaggio per 8-5 nei precedenti contro il 28enne, attuale numero 3 del mondo. L’ultimo scontro diretto risale alla semifinale degli ultimi Australian Open, quando il tedesco ebbe la meglio al tie-break del primo set e poi il balcanico si ritirò. Il serbo ha vinto per l’ultima volta due anni fa in occasione della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Djokovic-Zverev, quarto di finale del Roland Garros 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DJOKOVIC-ZVEREV ROLAND GARROS

Mercoledì 4 giugno

Quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.15 Novak Djokovic vs Alexander Zverev – Diretta tv su Eurosport 1

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Philippe-Chatrier, si giocheranno nell’ordine: Keys-Gauff, Andreeva-Boisson e Sinner-Bublik. Al termine toccherà a Djokovic e Zverev.

PROGRAMMA DJOKOVIC-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.