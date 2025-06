A Catania si alza il sipario sulla seconda tappa del Campionato Italiano di beach volley

Dopo una giornata intensa di qualificazioni, il Campionato Italiano Assoluto di beach volley entra nel vivo con la seconda tappa stagionale, in scena oggi e domani sulle sabbie di Catania. Sedici coppie per tabellone si sfidano nella fase a gironi per conquistare i quarti di finale di domenica.

Nel torneo femminile, a conquistare l’accesso al main draw sono state le coppie Ujka/Bridi, Fragonas/Tonello, Franzoni/Zuccarelli, Serafini/Centanaro e Rottoli/Shpuza, unite a Montedoro/Pastorino, avanzate direttamente per assenza di avversarie. Tutte hanno mostrato solidità, con particolare menzione per Fragonas/Tonello, autrici di una rimonta vincente contro Galazzo/Solarino, e per Ujka/Bridi, che hanno superato Giacosa/Pastore al tie-break.

Nel tabellone maschile, brillano Lupo/Borraccino, protagonisti di un netto successo su Rabuazzo/Paternò Castello, e Saraceno/Litrico, impeccabili nel doppio 2-0 del loro cammino. Bene anche Orto/Di Franco, che hanno superato due turni molto tirati, e Terzi/Bortolini, efficaci e solidi nel successo su Ndrecaj/De Costa. Il tabellone principale si è aperto stamattina con la fase a gironi.

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni secondo turno: Montedoro/Pastorino-bye

Giacosa/Pastore – Ujka/Bridi 1-2 (17-21, 21-14, 9-15)

Fragonas/Tonello – Galazzo/Solarino 2-1 (18-21, 21-19, 18-16)

Franzoni/Zuccarelli – Meniconi/Bernasconi 2-0 (21-18, 21-12)

Lucania/Quagliotti – Serafini/Centanaro 0-2 (14-21, 14-21)

Ledda/Buschi – Rottoli/Shpuza 0-2 (12-21, 13-21)

Gironi. Pool A

08:30 – Gradini/Frasca – Panfili/Wentland

08:30 – Boscolo/Di Prima – Barboni/Schwan

Pool B

08:30 – They/Breidenbach – Ujka/Bridi

08:30 – Montedoro/Pastorino – Belliero Piccinin/Pelloia

Pool C

09:20 – Ditta/Benazzi – Serafini/Centanaro

09:20 – Rottoli/Shpuza – Mattavelli/Tega

Pool D

09:20 – Calì/Allegretti – Fragonas/Tonello

09:20 – Franzoni/Zuccarelli – Annibalini/Toti

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Rabuazzo/Paternò Castello – Di Grazia/Di Paola 2-1 (21-14, 14-21, 15-13)

Orto/Di Franco – Turkaj/Oberto 2-0 (23-21, 21-16)

Ndrecaj/De Costa – Andronico Giuliano/Imbesi 2-0 (21-18, 21-14)

Qualificazioni secondo turno: Lupo/Borraccino – Rabuazzo/Paternò Castello 2-0 (21-9, 21-17)

Furgani/Campi – Garofalo/Sanalitro 2-1 (21-19, 21-23, 15-9)

Saraceno/Litrico – Platania/Pizzileo 2-0 (21-15, 21-17)

Orto/Di Franco – Lascari/Tascone 2-1 (25-27, 21-13, 15-11)

Beltrame/Losi – Andronico G./Andronico F. 2-0 (21-17, 21-19)

Terzi/Bortolini – Ndrecaj/De Costa 2-0 (21-14, 21-19)

Gironi. Pool A

10:20 – Bonifazi/Acerbi – Mancini/Iervolino

10:20 – Lupo/Borraccino – Cravera/Crusca

Pool B

10:20 – Spadoni/Luisetto – Orto/Di Franco

10:20 – Terzi/Bortolini – Arezzo di Trifiletti/Bigarelli

Pool C

11:10 – Geromin/Camozzi – Saraceno/Litrico

11:10 – Beltrame/Losi – Mussa/Santos

Pool D

11:10 – Martino/Ceccoli – Furgani/Campi

11:10 – Burgmann/Penna – Sacripanti/Titta