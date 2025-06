24 Ore di Le Mans, Sarah Bovy chiamata al posto dell’infortunata Michelle Gatting con le Iron Dames

Cambia ancora l’entry list della 93ma edizione della 24 Ore di Le Mans, a poche ore dalle prime prove libere. Sarah Bovy è stata infatti chiamata all’ultimo dalle Iron Dames per correre in LMGT3 al volante della Porsche 992 GT3-R 85 in sostituzione dell’infortunata Michelle Gatting.

La danese è stata vittima di uno sfortunato episodio nel corso della giornata di domenica, a pochi minuti dalla fine del test day. L’atleta, durante le prove per il pit stop, ha rimediato una doppia frattura ad un piede: la ragazza era ancora vicino alle ruote quando l’auto è scesa dai martinetti.

Al suo posto ci sarà quindi Sarah Bovy, che regolarmente corre con le Iron Dames nelle European Le Mans Series (ELMS) quest’anno. La belga dividerà il volante con le confermate Celia Martin e Rahel Frey, le ragazze vantano nel 2025 un successo nella già citata ELMS in quel di Barcellona.

Appuntamento a domani con la vera azione in pista in quel di Le Mans. Quest’oggi si disputerà come sempre il ‘Pit Stop Challenge’, ultima attività prima delle prove libere e, soprattutto, delle prime qualifiche.