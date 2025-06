24h Le Mans 2025: sarà la volta buona per il Team Penske?

Tre Porsche 963 saranno in azione a Le Mans con i colori ufficiali Porsche Penske Motorsport. Come accaduto nel 2023 e nel 2024 il marchio tedesco e la leggendaria squadra americana uniscono le forze per la gara che vale una stagione.

Porsche vanta 19 affermazioni sul ‘Circuit della Sarthe’, mentre Roger Penske non è ancora riuscito nell’impresa. Il ‘Capitano’ cerca disperatamente il trofeo francese, riconoscimento che si unirebbe perfettamente alla lunghissima bacheca che per ora comprende: 5 NASCAR Cup Series (152 vittorie), 20 500 Miglia di Indianapolis, 6 NTT IndyCar Series (243 vittorie), 3 Daytona 500, 3 IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Dpi/GTP), 1 trofeo piloti nella classe regina del FIA World Endurance Championship, 3 American Le Mans Series in LMP2, 3 Repco Supercars Championship, 1 Bathurst 1000, 2 NASCAR Xfinity Series, 3 Rolex 24 at Daytona, 2 Sebring 12h ed il successo nel GP Austria F1 1976 con John Watson (Penske-Ford).

Dopo aver ottenuto il Mondiale Endurance lo scorso anno con Kevin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor, Penske ha la concreta chance di lottare fino alla fine a Le Mans in un 2025 che è già più che mai significativo per quanto riguarda l’impegno nelle corse di durata.

Porsche Penske Motorsport ha infatti stabilito il nuovo primato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) in GTP con quattro affermazioni in altrettante prove. Le 963 ufficiali hanno iniziato l’anno alla grande dominando nella 24h Daytona e poi anche nella 12h Sebring.

Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell (n. 5) e Kevin Estre/Laurens Vanthoor / Mathieu Jaminet (n. 6) sono i piloti titolari di Porsche Penske Motorsport a Le Mans insieme a Felipe Nasr/Nick Tandy/Pascal Wehrlein (n. 4). L’ultimo equipaggio si aggiunge alla lista della classica francese di diritto grazie al titolo ottenuto nel 2024 nell’IMSA WTSC in classe GTP.

Attenzione speciale come già detto nelle scorse settimane al Nasr, Tandy e Vanthoor. Il brasiliano, il britannico ed il belga hanno vinto a Daytona e Sebring nel 2025, nessuno si è imposto nella stessa stagione agonistica anche nella 24h Le Mans.