24 Ore Spa, Mercedes su Lamborghini e Ferrari dopo sei ore

Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz sono in cima alla classifica assoluta della 24 Ore di Spa dopo sei intense ore d’azione. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 17 GetSpeed detta il passo dopo aver scavalcato in pista la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe.

Gli autori della pole sono stati sempre in controllo della scena per le prime quattro ore, segnate da una serie di bandiere gialle e soprattutto da un incidente nell’ultimo settore tra la McLaren n. 112 CSA Racing e la Porsche n. 22 Schumacher CLRT. L’auto tedesca di Laurin Heinrich ha colpito la vettura britannica, pericolosamente in mezzo alla traiettoria dopo Blanchimont con un problema tecnico.

Mercedes è ora avanti a McLaren, virtualmente in quarta piazza a 18 ore dalla fine. Secondo posto invece per la Lamborghini n. 163 Vincenzo Sospiri Racing di Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli, terzo per la Ferrari 296 GT3 n. 50 AF Corse – Francorchamps Motors di Antonio Fuoco/Eliseo Donno/Arthur Leclerc.

Gara in salita invece per la Ferrari 296 GT3 n. 51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril. Il terzetto ha perso terreno ed un giro dalla testa del gruppo dopo la prima sosta ai box per un problema ai freni, il distacco sta lentamente scendendo grazie ad una sosta perfetta in occasione del quarto FCY della corsa.

La line-up è presente in 20ma piazza all’inizio dell’imprevedibile notte di Spa. Quinto posto assoluto invece alle spalle della già citata McLaren n. 59 per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing, virtualmente davanti all’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing ed alla Lamborghini n. 63 Grasser Racing Team.