24 Ore Spa, BMW tiene testa a Lamborghini e Ferrari a metà gara

BMW Motorsport prende il comando della 24 Ore di Spa-Francorchamps, terzo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS. ROWE Motorsport, grazie ad un pit perfetto in occasione dell’ottava neutralizzazione, ha passato la concorrenza e con Phillip Eng/Dan Harper/Max Hesse resta ancora in vetta con pochi secondi di scarto nei confronti della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 63 GRT di Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper.



La Lamborghini n. 63 è l’unica vettura bolognese rimasta in azione in seguito ad un problema tecnico (servosterzo) per l’auto n. 163 Vincenzo Sospiri Racing, protagonista assoluta nelle prime fasi.

Anche Ferrari resta in contesa con entrambe le 296 GT3 ufficiali. La n. 50 di Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc precede la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59 e la rientrante gemella n. 51, abile a recuperare in meno di undici ore un giro ed oltre quaranta posizioni. Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera/Vincent Abril sono tornati pienamente in corsa sfruttando alla perfezione il quarto FCY della giornata.

Due invece i colpi di scena della notte: il ritiro per problemi dell’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing e l’incidente della Mercedes n. 17 GetSpeed. Menzione particolare per l’ultima vettura citata, protagonista di un contatto con un doppiato quando si trovava in vetta.