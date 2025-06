24 Ore Le Mans, tre Ferrari in vetta dopo sei ore. Valentino Rossi guida la LMGT3

Tre Ferrari sono al comando della 24 Ore Le Mans 2025. La n. 50 di Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina tiene testa dopo sei ore ai compagni di squadra Antonio Giovinazzi/James Calado/Alessandro Pier Guidi (n. 51) ed alla 499P privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

Dopo aver iniziato a dettare il ritmo con Antonio Fuoco, la Ferrari n.50 ha progressivamente preso il largo davanti alla gemella n. 51 ed alla 499P n. 83 di AF Corse. Antonio Giovinazzi e Robert Kubica hanno preso di forza il podio provvisorio dopo una bella lotta contro la Porsche 963 ufficiale n. 6 di Laurens Vanthoor.

La situazione è rimasta intatta nei minuti seguenti senza mai interruzioni. L’unico episodio critico si è verificato nella quarta ora d’azione, un problema per la Ford Mustang GT3 n. 88 Proton Competition di Gianmarco Levorato. L’italiano ha dovuto ritirarsi dalla corsa dopo aver colpito le barriere in seguito alla perdita di una ruota in percorrenza alla curva di ‘Tertre Rouge’.

Ferrari precede la Porsche n. 6, la Toyota n. 8 e la Porsche n. 4 a 18h dalla bandiera a scacchi. Completano la Top10 la Cadillac n. 311 Whelen, la Porsche n. 5, la BMW n 20 e la Porsche n. 99 privata di Proton Competition.

In GT attualmente in vetta c’è la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Valentino Rossi ha appena ceduto il testimone a Kelvin van der Linde, l’auto schierata dalla compagine belga tiene testa alla Porsche n. 92 GT3-R Manthey ed alla Lexus n. 78 Akkodis ASP. Ottima prova anche per la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse, all’attacco con il sempre competitivo Alessio Rovera.

In LMP2 spicca per la prima volta VDS Panis Racing con Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera. L’ORECA 07 Gibson n. 48 si colloca davanti al prototipo n. 199 AO Racing di PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz, sempre leader in LMP2 PRO Am.