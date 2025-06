24 Ore Le Mans, Toyota precede Ferrari nella seconda sessione di test

La Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley chiude in vetta con Toyota GR i test collettivi della 24 Ore Le Mans 2025, quarto round del FIA World Endurance Championship. Il neozelandese precede in 3:26.246 la Ferrari 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi di 531 millesimi dopo tre intense ore d’azione sul ‘Circuit della Sarthe’.

Il prototipo n. 8 giapponese e la 499P n. 51 ufficiale del brand italiano hanno tenuto testa all’Alpine n. 36 che nella seconda metà della giornata è salita in classifica. Quarta piazza per la Porsche n. 6, quinto per la Ferrari 499P n. 83 AF Corse che questa mattina ha fatto la differenza con Robert Kubica al volante.

Seguono nell’ordine la Porsche n. 4, la Ferrari n. 50 e la BMW n. 20. L’ultima unità citata, classificata nel turno pomeridiana con un piccolo margine nei confronti della Cadillac n. 12 Hertz JOTA e l’Alpine n. 35, si è fermata nel corso del pomeriggio con problemi tecnici prima delle ‘Curve Porsche’.

Successivamente i test sono stati nuovamente sospesi in seguito ad un impatto contro le barriere ad Indianapolis da parte dell’ORECA 07 Gibson LMP2 PRO Am n. 11 Proton Competition di Giorgio Roda ed ad un testacoda nell’ultimo settore della Mercedes AMG GT3 EVO n. 63 Iron Lynx. Renger van der Zande/Pietro Fittipaldi/David Heineimer (Hansson United Autosports n. 22) svettano in LMP2, mentre in GT si conferma la Lexus n. 87 Akkodis ASP di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu.

Domani non ci sarà attività in pista, il programma riprenderà martedì con il ‘pit stop challenge’ ed il consueto ‘Media Day’. Mercoledì si farà già sul serio con le prove libere e le qualifiche da non perdere.