24 Ore Le Mans, Toyota n. 8 leader nella FP2

Giro veloce e contatto nel finale con una GT per la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. L’auto giapponese ha preceduto la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 e la Ferrari n. 83 AF Corse prima di chiudere il turno con qualche difficoltà in seguito ad un’incomprensione poco dopo la curva ‘Karting’ con la Ferrari 296 GT3 n. 57 Kessel Racing. Ryo Hirakawa è stato chiuso da Casper Stevenson, l’incidente tra il prototipo e la LMGT3 è stato inevitabile.

AF Corse Ferrari n. 83 ottiene il terzo tempo dopo aver perso nel finale la miglior prestazione assoluta. La vettura privata del costruttore italiano si è inserita in terza piazza alle spalle della Cadillac Hertz Team JOTA n. 12.

L’auto giapponese si è resa protagonista nel finale di un contatto con la Ferrari 296 GT3 n. 57 Kessel Racing poco dopo la curva ‘Karting’. Ryo Hirakawa è stato chiuso da Casper Stevenson, il contatto tra il prototipo e la LMGT3 è stato inevitabile.

Ferrari n. 50, Porsche n. 5, BMW n. 15 e BMW n. 20 concludono nell’ordine un turno segnato da una breve sospensione per ripulire la pista da alcuni detriti presenti tra la curva di Mulsanne e quella di Indianapolis.

AO by TF ORECA 07 Gibson n. 199 si conferma all’attacco dopo il giro veloce nelle qualifiche, l’auto al top in LMP2 PRO Am ha tenuto testa alla vettura n. 22 United Autosports in cima alla classifica LMP2.

Menzione finale ovviamente per le GT con le Lexus di Akkodis ASP che tornano di forza a dettare legge. La n. 87 e la n. 78 svettano sulla concorrenza dopo l’ottima prestazione di questo pomeriggio nella FP1, unico turno ufficiale prima delle qualifiche che hanno premiato la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT.

Domani alle 14.45 la terza sessione di libere poi le qualifiche e l’ultima FP4.