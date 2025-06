24 Ore Le Mans, Riccardo Pera trionfa con Manthey Porsche

Riccardo Pera vince la 24 Ore Le Mans 2025 in LMGT3 con Richard Lietz e Ryan Hardwick. Il tridente festeggia in Francia con Manthey 1st Prohm e regala a Porsche il secondo successo consecutivo in GT3 davanti alla Ferrari n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera e la Chevrolet Corvette n. 81 TF Sport di Rui Andrade/Charlie Eastewood/ Tom Van Rompuy.

La 992 GT3-R n. 92 ha semplicemente dominato la scena controllando la corsa per oltre metà evento. Dopo l’esclusione della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT, la sola Ferrari n. 21 ha tentato di impensierire i vincitori della 6h di Imola dello scorso giugno.

L’auto teutonica è salita in cattedra dopo la fine della notte ed ha allungato significativamente sulla concorrenza con Richard Lietz. L’austriaco segna la storia ottenendo la quinta gioia sul ‘Circuit de la Sarthe’, mentre finalmente è arrivato il trionfo per Pera dopo due podi in GTE AM. Il 25enne festeggia con i propri compagni diventando automaticamente anche leader del campionato.

Ferrari si accontenta della seconda piazza precedendo la Corvette n. 81 TF Sport. Quarto posto per Heart of Racing Aston Martin n. 27 davanti ad Akkodis ASP Lexus n. 87 e Manthey Porsche n. 90. Disastro invece per WRT che nella notte ha perso per strada entrambe le proprie M4 GT3 EVO (la n. 46 e la n. 31).