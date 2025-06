24 Ore di Le Mans, Porsche verso il bis in LMGT3. Ferrari e Valentino Rossi ci provano

Regna l’incertezza alla vigilia della 24 Ore di Le Mans in LMGT3, la più numerosa classe delle quattro presenti in azione sul ‘Circuit della Sarthe’. Porsche riparte dopo il successo della scorsa stagione, il marchio tedesco si prepara per sfidare Ferrari, Lexus, BMW, Corvette, McLaren, Porsche, Ford, Aston Martin e per la prima volta anche Mercedes.

Non ci sarà come noto Lamborghini che puntualmente verrà sostituita da Mercedes che torna in Francia 26 anni dopo l’ultima volta. Iron Lynx gestirà tre AMG GT3 EVO, nell’entry list spiccano in merito Andrew Gilbert/Locan Hanafin/Fran Rueda (n. 60), Maxime Martin/Lin Hodenius/Martin Berry (n. 61) e Stephen Grove/Brenton Grove/Luca Stolz (n. 63).

Porsche è il marchio che ha vinto nel 2024 la prima edizione della 24h Le Mans con in pista le LMGT3. Manthey, dopo aver primeggiato con la denominazione Manthey EMA insieme a Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin, torna con i colori ‘Manthey 1st Prhom’ con un equipaggio parzialmente rinnovato.

Il veterano Lietz resta in gioco con il nostro Riccardo Pera e Ryan Hardwick, il tridente ha ottenuto il primo posto nella 6h Imola dello scorso aprile. La Porsche n. 92 è quindi una delle tre auto che si sono imposte da inizio stagione ad oggi insieme alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar (1812km del Qatar) e la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera (6h Spa).

La Corvette è in testa al campionato prima di Le Mans con 44p contro i 40p della Ferrari n. 21 ed 38p della Lexus n. 78 Akkodis ASP di Finn Gehrsitz/Arnold Robin. Insegue la Porsche n. 92 che dopo il sigillo di Imola ha saputo difendersi nelle Ardenne ad inizio maggio.

Una squadra che cerca una significativa rivincita dopo il 2024 è sicuramente WRT che porterà anche in Francia due BMW M4 GT3 EVO. La n. 31 conferma Augusto Farfus/Timur Boguslavskiy/Yasser Shahin, mentre la n. 46 avrà Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde. Seconda partecipazione alla competizione automobilistica più importante al mondo per il ‘Dottore’ che lo scorso anno fu assoluto protagonista. Un incidente della notte aveva infranto una prova perfetta, la compagine di Vincent Vosse ed il marchio bavarese hanno tutte le carte in regola per confermarsi con constanza in cima alla graduatoria anche nel 2025.

Menzione finale per Aston Martin con Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi (Heart of Racing n. 27) e sulle due McLaren 720S GT3 EVO di United Autosports di Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham (n. 59) e Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael (n. 95).

McLaren rivelerà sicuramente dei dettagli extra in merito all’imminente programma Hypercar che scatterà nel 2027 in una stagione che vedrà anche il ritorno di Ford Performance. Il costruttore americano è regolarmente in pista in LMGT3 con Dennis Olsen/Gianmarco Levorato/Stefano Gattuso (n. 88) e Ben Barker/Bernardo Sousa/Ben Tuck (n. 77).