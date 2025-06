24 Ore di Le Mans, Porsche in vetta nella FP3. Alle 20.00 l’Hyperpole

Porsche ottiene il giro più veloce nella terza sessione di prove libere della 24 Ore di Le Mans 2025. Il francese Mathieu Jaminet ha fatto la differenza nella seconda parte della sessione imponendosi nei confronti delle due Cadillac Hertz Team JOTA.

La n. 38 e la n. 12 seguono ad oltre 8 decimi dalla vetta, le due V-Series.R si hanno tenuto testa alla Ferrari n. 51 ed alla 499P n. 83 AF Corse. Chiudono la Top10 la BMW n. 20, la Porsche n. 4, la Cadillac Whelen n. 311, la Ferrari n. 50 e la BMW n. 15 al termine di una sessione segnata da una breve red flag per un problema alle barriere alla ‘Chicane Daytona’ e per un’uscita di pista per l’ORECA 07 Gibson LMP2 n. 183 AF Corse alle ‘Curve Porsche’.

Il danno alle gomme nel secondo segmento di pista è stato causato dall’ORECA n. 37 CLX Motorsport, mentre è da citare nel corso delle tre ore in pista anche un problema all’ultima curva per la Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse e l’errore in frenata a Indianapolis per l’ORECA n. 9 Iron Lynx – Proton. Pomeriggio non perfetto neanche per IDEC Sport ORECA n. 28, in azione senza una ruota con Job van Uitert.

In GT svetta nella FP3 l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 27 Heart of Racing di Zach Robichon. Il canadese si è imposto nel giro conclusivo sulla Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey di Riccardo Pera. Menzione finale alla vigilia delle qualifiche anche per l’ORECA n. 29 TDS Racing, meritatamente in cima alla classe LMP2.

A Le Mans l’attività riprenderà alle 20.00 con la seconda e decisiva fase delle qualifiche.