24 Ore di Le Mans, non solo Hypercar ed LMGT3: presenti anche le LMP2

A differenza di quanto accade nel FIA World Endurance Championship, la 24 Ore di Le Mans presenta in pista oltre alle Hypercar ed alle LMGT3 anche le LMP2. Sarà la seconda categoria di prototipi in azione sul ‘Circuit della Sarthe’, realtà nota al pubblico delle competizioni di durata con le proprie ORECA 07 Gibson che negli anni hanno saputo regalare spettacolo in ogni angolo del mondo.

La classe citata è infatti più che mai viva all’estero del Mondiale, classe regina nell’European Le Mans Series (ELMS) e nell’Asian Le Mans Series (ALMS). Le LMP2 sono ammesse anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) come realtà minore rispetto alle GTP (hypercar).

Come accaduto negli ultimi anni le LMP2 sono divise in LMP2 ed in LMP2 PRO AM. La differenza è nulla in termine di auto, le due classi si differenziano infatti dalla presenza obbligatoria di un Bronze Driver negli equipaggi PRO AM.

Nel 2024 il successo era stato firmato da Bijoy Garg/Nolan Siegel/Olvier Jarvis con United Autosports in LMP2 e da François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat con AF Corse in LMP2 PRO Am. Entrambe le realtà torneranno quest’anno regolarmente in azione, ma gli equipaggi saranno leggermente differenti.

Il team americano propone infatti Renger van der Zande/Pietro Fittipaldi/David Heineimer Hansson, mentre oltre a Perrodo con l’ORECA #183 spiccano l’ex campione del mondo FIA Formula E Antonio Felix Da Costa e l’ex titolare Alpine Matthieu Vaxiviere.

Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxà/Theo Pourchaire (Algarve Pro Racing #25), Alex Malykhin/Tom Blomqvist/Tristan Vautier (CLX Pure Rxcing #37) e Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly (Inter Europol Competition #43) sono altri team di primo profilo che non passano inosservati nell’entry list insieme a Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera (VDS Panis Racing #48).

Particolarmente interessante anche la presenza di IDEC Sport con Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/André Lotterer #18 e Paul Lafargue/Job van Uitert/Sebastian Alvarez #28. La prima delle due squadre avrà in azione tre piloti sotto la lente di ingrandimento di Genesis Magma Racing, squadra che debutterà nella classe regina 2026 con un proprio prototipi. La britannica ed il francese hanno vinto le prime due corse in LMP2 dell’European Le Mans Series, mentre il tedesco ex campione del mondo FIA WEC in Hypercar e vincitore della 24h Le Mans a più riprese è già stato confermato insieme a Pipo Derani come uno dei titolari Genesis 2026.

AF Corse si presenta all’attacco in LMP2 PRO Am dopo la vittoria della passata stagione ed il titolo European Le Mans Series (sempre PRO Am) 2024. Nico Varrone e Ben Barnicoat, rispettivamente impegnati a Le Mans con Proton Competition Porsche 963 e Akkodis Lexus RC F GT3, verranno rimpiazzati dai già citati Vaxiviere/Da Costa. Il primo corre regolarmente con Perrodo in ELMS, mentre il portoghese titolare Porsche Motorsport per la FIA Formula E sostituisce Alessio Rovera, impegnato nel FIA WEC con VISTA AF Corse Ferrari 296 GT3.

In LMP2 PRO Am non passano inosservati per la lotta finale PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz (AO by TF #199), Nick Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34 ) e George Kurtz/Nicky Catsburg/Alex Quinn (Algarve Pro Racing #45).