24 Ore Le Mans, Mercedes torna in pista 26 anni dopo

Mercedes torna con tre AMG GT3 EVO ala 24 Ore Le Mans 26 anni dopo l’ultima partecipazione. Il marchio tedesco, in azione con Iron Lynx, sarà protagonista in LMGT3 con tre livree celebrative in onore della celebre Sauber-Mercedes C9 che vinse nel 1989.

Il successo di Stanley Dickens/Manuel Reuter/Joechen Mass verrà quindi ricordato da tre equipaggi, uno in più rispetto a quanto regolarmente accade nel Mondiale Endurance. Stephen Grove/Brenton Grove/Luca Stolz (n. 63) si aggiungono ai titolari Maxime Martin/Lin Hodenius/Martin Berry e Andrew Gilbert/Locan Hanafin/Fran Rueda, rispettivamente in scena con le Mercedes n. 61 e n. 60.

Mercedes ha preso il posto di Lamborghini in LMGT3 nel Mondiale e nell’European Le Mans Series. Iron Lynx, struttura tricolore da anni impegnata nelle competizioni a ruote coperte e non solo, ha intrapreso durante l’inverno questa nuova sfida dopo aver gestito nel 2024 a Le Mans due Lamborghini SC63 e due Huracan GT3 EVO2.

La Mercedes AMG GT3 EVO è una delle auto più vincenti tra le GT. Il brand di Stoccarda insegue il primo risultato di spicco in LMGT3 dopo il secondo posto nella 4h Le Castellet 2025 e la pole-position nella 4h Barcellona 2025, eventi sempre validi per l’European Le Mans Series.