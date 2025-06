24 Ore Le Mans, le prime sensazioni in casa Ferrari dopo il Pesage

Si è concluso a Le Mans il Pesage in vista della 93ma edizione dell’appuntamento che rientra nel calendario del FIA World Endurance Championship. Tutte le squadre si sono recate nel centro della nota località francese per il primo incontro con i tifosi e per le consuete verifiche tecniche.

Ferrari è stata la protagonista del secondo giorno per quanto riguarda la classe regina insieme alle tre Porsche ufficiali ed a Toyota che settimana prossima celebrerà i 40 anni dalla prima apparizione sul ‘Circuit della Sarthe’. Gli altri contendenti per il successo overall hanno monopolizzato la scena nel pomeriggio di ieri.

Antonio Fuoco, vincitore lo scorso anno insieme al danese Nicklas Nielsen ed allo spagnolo Miguel Molina al volante della Ferrari 499P n. 50, ha affermato ai microfoni di OA Sport nella mix zone allestita da ACO a ‘Place de la République’: “Tornare a Le Mans è speciale soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso giugno, inizio a realizzare quanto accaduto dodici mesi fa. Siamo migliorati nel corso dell’ultimo periodo con la nostra vettura e siamo decisamente più competitivi. Come sempre il test collettivo di domani sarà importante, ma sappiamo bene che Toyota, Porsche, Cadillac, BMW e credo anche Alpine sono molto vicini. Per noi è importante raccogliere più punti possibili per confermarci in vetta ad entrambe le classifiche del Mondiale dopo le tre splendide affermazioni di inizio anno”.

Sul palco di Le Mans è stato protagonista quest’oggi anche il Valentino Rossi che correrà con la BMW M4 EVO GT3 n. 46 Team WRT. L’italiano, atterrato questa mattina molto concentrato anche sul seguire il weekend di Aragon per quanto riguarda il Motomondiale, ha dichiarato davanti al pubblico presente quest’oggi: “Nel 2024 eravamo molto veloci ed in una buona posizione, ma non siamo riusciti a concretizzare. Di fatto sono non sono riuscito a godermi l’intera corsa, ho guidato solo per due ore ed ho saltato gran parte della notte. L’obiettivo è quello di arrivare al traguardo, sperando chiaramente di ottenere un ottimo risultato”.

Resta incertezza sull’entry list finale della 24h Le Mans. Il brasiliano Felipe Drugovich è regolarmente in Francia per disputare la manifestazione con la Cadillac V-Series.R n. 311 Whelen Engineering, ma potrebbe essere chiamato nelle prossime ore da Aston Martin per sostituire l’infortunato Lance Stroll nel GP del Canada di settimana prossima. Il condizionale resta d’obbligo, il sudamericano ha però una chiara priorità contrattuale che lo costringerebbe a volare a Montreal.

Ricordiamo che Cadillac porterà a Le Mans tre auto: due targate Hertz JOTA, una Wayne Taylor Racing ed una Whelen Engineering. Uno dei principali sostituti di Drugovich potrebbe essere Louis Delétraz, elvetico che corre in America con General Motors, ma che a Le Mans è iscritto con l’ORECA 07 Gibson LMP2 PRO AM di AO Racing.

Domani sei ore in pista per il test collettivo che precederà di due giorni le prove libere e le qualifiche. ACO ha confermato nel frattempo che ogni equipaggio non potrà usare lo stesso pilota per le due fasi dell’Hyperpole: una normativa differente rispetto a quanto accade solitamente nel FIA World Endurance Championship.