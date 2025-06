24 Ore Le Mans, Lynn in pole position con Cadillac. Ferrari attardata, Drudi svetta in GT

Prima fila tutta Cadillac Hertz Team JOTA al termine dell’Hyperpole della 24 Ore Le Mans 2025, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn non delude le attese ottenendo la pole davanti al compagno di squadra Earl Bamber, le due V-Series.R hanno battuto la Porsche n. 5 di Mathieu Jaminet.

Per la prima volta nella storia una Cadillac scatterà dalla prima casella dello schieramento a Le Mans, il marchio americano ottiene la seconda pole nel Mondiale dopo quanto accaduto nelle qualifiche della 6h del Fuji 2024. Porsche e BMW scatteranno rispettivamente in terza e quarta piazza, in pista quest’oggi con Jaminet e Dries Vanthoor. Il francese ed il belga hanno tenuto testa a Nick Tandy (Porsche Penske n. 4), Sheldon van der Linde (BMW n.20) ed al nostro Antonio Fuoco, impegnato al volante della Ferrari 499P n. 50.

Un’altra Cadillac, la n. 311 Whelen Engineering, ha ottenuto l’ottavo posto con Felipe Drugovich, il brasiliano si è collocato davanti all’Alpine n. 36 di Fred Mako ed alla Toyota n. 8 di Sébastien Buemi. 11mo tempo per la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi. Il piemontese ha mancato l’accesso alla fase decisiva delle qualifiche classificandosi davanti ad Paul-Loup Chatin (Alpine n. 35), Yifei Ye (AF Corse Ferrari n. 83), Ricky Taylor (Cadillac WTR n. 101) e Marco Sorensen (Aston Martin THOR n. 009).

Mattia Drudi sigla la pole in LMGT3 con l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing. Il romagnolo è stato perfetto nei 15 minuti previsti, il vincitore dell’ultima 24h di Spa ha battuto nella decisiva ‘Hyperpole 2’ la Ferrari 269 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di Alessio Rovera e la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Valentino Rossi.

Tre italiani monopolizzano quindi le prime posizioni dell’avvincente categoria riservata alle GT3. Maxime Martin (Iron Lynx Mercedes n. 61), Richard Lietz (Manthey Porsche n. 92) e Rui Andrade (TF Sport Corvette n. 81) hanno chiuso nell’ordine alle spalle dei nostri connazionali, il tridente ha preceduto la McLaren n. 95 di United Autosports e la Lexus n. 78 Akkodis ASP.

In LMP2 la pole è stata firmata da Mathias Beche (TDS Racing n. 29), leader della graduatoria assoluta ed anche della LMP2 PRO Am. L’elvetico si è imposto su Tom Dillmann (Inter Europol Competition n. 43) e Louis Delétraz (AO by TF n. 199 – PRO AM). Questa sera dalle 23.00 a mezzanotte l’ultimo turno di prove libere prima della gara di sabato.