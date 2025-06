24 Ore Le Mans, Ferrari torna in testa al termine della notte. 9h alla fine

Ferrari torna in testa alla 24 Ore Le Mans al termine della notte. La 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi controlla la scena dopo aver passato pochi minuti fa la vettura AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson. Il marchio di Maranello mette paura a tutti, Porsche e Toyota restano in agguato dopo una notte molto impegnativa.

La Porsche n. 6, la Toyota n. 8 e la Ferrari n. 83 AF Corse hanno iniziato a lottare nelle ultime ore di notte dopo la prima Safety Car di giornata. La strategia ha iniziato a giocare un ruolo importante, Ferrari ha saputo tornare virtualmente in cima alla graduatoria con tutte e tre le auto a poco più di 10h dalla conclusione.

La 499P n. 83 AF Corse ha trovato il comando con una ventina di secondi sulla Rossa n. 51 di James Calado. Toyota n. 8, Ferrari n. 51 e la Porsche n. 6 si sono messe all’inseguimento delle due auto italiane, nuovamente in apparente controllo della situazione.

La situazione è cambiata pochi minuti fa con l’attacco ed il sorpasso prima di Indianapolis della Ferrari n. 51 alla 499P n. 83. James Calado si è imposto su Phil Hanson, le due Hypercar precedono la Toyota n. 8, la Ferrari n. 50, la Cadillac n. 12, la Porsche n. 6, la BWW n. 15 e la Toyota GR n. 7.

Porsche contro Ferrari invece in LMGT3 con Richard Lietz che recentemente ha superato François Heriau. L’austriaco di Manthey Porsche n. 92 ha scavalcato la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse precedentemente nelle mani del sempre temibile Alessio Rovera.

Non cambia nulla infine per Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera (VDS Panis Racing n. 48) e PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz (AO by TF n. 199), rispettivamente dominatori in LMP2 ed in LMP2 PRO Am.