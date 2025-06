24 Ore Le Mans, Ferrari torna ad occupare le prime tre posizioni a 6h dalla fine

Ferrari torna a monopolizzare il podio provvisorio della 24 Ore Le Mans a sei ore dalla bandiera a scacchi. Antonio Fuoco/James Calado/Antonio Giovinazzi tengono testa alla 499P n. 83 AF Corse ed alla gemella n. 50, mentre in LMGT3 Porsche allunga sulla concorrenza con la GT3-R n. 92 Manthey.

La mattinata si è aperta con l’ennesima penalità nei confronti della Ferrari, questa volta per una bandiera gialla non rispettata. La 499P n. 51 e la Ferrari n. 83 AF Corse hanno ricevuto un provvedimento da parte della direzione gara insieme ad altri protagonisti di spicco tra LMP2 ed LMGT3.

Antonio Giovinazzi (n. 51) e Robert Kubica (n. 83) hanno scontato la sanzione e sono comunque rimasti in prima e seconda piazza con un netto vantaggio nei confronti di Antonio Fuoco (n. 50). Decisamente più lontano la Porsche n. 6 e la Toyota n. 8, rispettivamente in azione con Matt Campbell e Brendon Hartley.

Le due Ferrari restano una nella scia dell’altra quando manca un solo quarto di gara alla bandiera a scacchi. Giovinazzi tiene testa alla 499P ‘gialla’ di AF Corse, le vetture italiane hanno un considerevole vantaggio dopo aver controllato gran parte della manifestazione.

In LMGT3 ed in LMP2 la situazione appare decisamente più delineata. Nel primo caso regna la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey di Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz, mentre nel secondo spiccano Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera (VDS Panis Racing #48). Parentesi finale per la LMP2 PRO Am che resta nelle mani di PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz (AO by TF # 199).