24 Ore Le Mans, Ferrari sempre al comando dopo nove ore

La Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi detta il passo sulla privata n, 83 di AF Corse dopo nove ore della 24 Ore Le Mans 2025. I vincitori dell’edizione 2023 precedono di pochi decimi Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson, mentre la Ferrari n. 50 spicca in terza piazza.

L’equipaggio composto da Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n.50) è attualmente all’inseguimento dopo aver scontato una sanzione per non aver rispettato delle bandiere gialle. Il provvedimento che ha riguardato anche altri protagonisti, ha visto la Ferrari n. 50 perdere il secondo posto virtuale e scendere in quarta posizione alle spalle della prima 963 targata Porsche Penske Motorsport.

La 499P in questione ha saputo tornare tra i migliori tre dello schieramento, la recente sosta della Porsche n. 6 ha riportato l’auto teutonica all’esterno della Top3.

Quinta posizione per la Porsche n. 4 davanti alla BMW n. 15, la Toyota n. 8 e la Porsche n. 5. Chiudono nell’ordine la Top10 invece la Cadillac n. 12 e la BMW n.20, rallentata come altre auto da una sanzione per speeding in pit lane.

La Ferrari gestisce in Hypercar, mentre la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT controlla la LMGT3. Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde lotta per il successo contro la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey affidata a Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz. La line-up citata è balzata in vetta negli ultimi minuti, mentre in terza posizione spicca la Lexus n. 87 Akkodis ASP.

Menzione finale ovviamente per la categoria LMP2 con Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera (VDS Panis Racing n. 48) in vantaggio sulla vettura n. 43 Inter Europol Competition. Continua invece il dominio in LMP2 PRO Am per AO by TF n. 199, PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz amministrano la corsa nonostante una sanzione per non aver rispettato le bandiere gialle.