24 Ore Le Mans, Ferrari in testa dopo le prime tre ore!

La Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen detta legge dopo le prime tre ore della 24h Le Mans 2025, quarto evento del FIA World Endurance Championship. L’auto che ha vinto l’ultima edizione della classica francese tiene testa alle Porsche ufficiali, mentre in GT svetta la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde.

La partenza è stata relativamente tranquilla, nessuno ha preso dei rischi eccessivi. Julien Andlauer è subito balzato in vetta con la Porsche n. 5, il francese ha scavalcato le Cadillac Hertz Team JOTA di Will Stevens (n. 12) ed Earl Bamber (n. 38) nell’opening lap. Ottimo spunto dal fondo della griglia anche per la Porsche n. 6 di Kevin Estre e per la Ferrari n. 50 di Nicklas Nielsen dalla 7ma casella dello schieramento.

Ferrari ha iniziato a recuperare terreno, il danese si è presto riportato nella scia delle Cadillac Hertz Team JOTA poco dopo la conclusione del primo stint. La 499P che ha vinto nel 2024 si è imposta sulle V-Series.R, la n. 12 è stata scavalcata senza problemi dopo il secondo passaggio ai box prima di iniziare ad inseguire la Porsche n. 5.

Il passo di Ferrari ha permesso alla 499P n. 50 di ottenere il primato a 21 ore e 17 minuti dalla fine. Antonio Fuoco non ha lasciato scampo a Mathieu Jaminet (n. 5) che nei minuti seguenti ha ceduto il posto anche al compagno di squadra Laurens Vanthoor (n. 6).

Alle spalle del podio provvisorio c’è la Ferrari n. 51 che con Antonio Giovinazzi ha passato pochi minuti fa la Cadillac n. 311 Whelen del brasiliano Felipe Drugovich. BMW n. 15, Toyota GR n. 8 e BMW n. 20 inseguono nell’ordine davanti alla Ferrari n. 83 AF Corse ed alla Porsche n. 4. Fuori dalla prima metà dello schieramento le due Cadillac Hertz Team JOTA, nettamente superiori nelle qualifiche.

Per ora non ci sono state neutralizzazioni in quel di Le Mans. Da segnalare solamente un contatto contro le barriere delle ‘Curve Porsche’ della Peugeot n. 94 ed un testacoda della Ferrari 296 GT3 n. 150 Richard AF Corse dopo una spinta da parte della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport.

In LMGT3 spicca al comando la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde. In attesa del primo stint di giornata del ‘Dottore’, la vettura tedesca precede la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera e la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey di Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz.

In LMP2 la classifica è guidata dall’ORECA 07 Gibson n. 43 di Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly. In LMP2 PRO Am invece spicca l’ORECA n. 16 RLR MSport di Michael Jensen/Ryan Cullen/Patrick Pilet dopo le prime fasi della 24 Ore Le Mans 2025.