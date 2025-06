24 Ore Le Mans, Ferrari cala un tris leggendario ed ipoteca il Mondiale

La 24 Ore Le Mans 2025 segna ufficialmente la conclusione della prima parte del FIA World Endurance Championship. La matematica lascia ancora tutto aperto, ma è chiaro che quanto accaduto sino ad ora mette la Ferrari in una posizione di netta superiorità nei confronti della concorrenza.

La Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina ha ottenuto il successo nell’opening round di Lusail prima di passare il testimone alla gemella n. 51 di Antonio Giovinazzi/James Calado/Alessandro Pier Guidi per la 6h di Spa e la 6h di Imola.

Il marchio tricolore si è presentato a Le Mans con il favore del pronostico dopo due successi consecutivi e tre affermazioni a distanza di poche settimane nel FIA WEC. Gli uomini di AF Corse con la n. 83 di Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson non hanno sbagliato un colpo confermando un solo costruttore contro tutti gli altri.

L’acuto di Le Mans assume un doppio significato perché completa una gran parte dell’obiettivo primario per Antonello Coletta durante la stagione 2025: vincere il Mondiale. La leadership in Francia è stata confermata tra i piloti e tra le altre case, la 499P è semplicemente l’unità da battere ed anche nel weekend appena concluso non ha mancato le attese.

La Rossa o la ‘Gialla’, trasparente ai fini del Mondiale costruttori in quanto entità privata restano in ogni caso le vere regine della 24h Le Mans 2025. Ferrari si è confermata regina nella competizione automobilistica più importante dell’anno, un certezza che come previsto non ha deluso le attese.