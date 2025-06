24 Ore Le Mans, Ferrari brilla nella FP4

Archiviate le qualifiche, Ferrari ha siglato il miglior tempo assoluto con Robert Kubica nella quarta ed ultima sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans 2025. Il polacco di AF Corse Ferrari n. 83 ha fatto la differenza nei sessanta minuti previsti davanti alla 499P ufficiale n. 50 ed alla Cadillac n. 311 Whelen Engineering.

Porsche Penske n. 6 precede la Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA che sabato alle 16.00 scatterà dalla pole-position dopo lo strepitoso giro in Hyperpole del britannico Alex Lynn. Il marchio americano ha monopolizzato la scena ottenendo l’intera prima fila davanti a Porsche e BMW.

In LMGT3 la Lexus n. 87 Akkodis ASP di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu completa in vetta la FP4, mentre in LMP2 è da segnalare il best lap per l’ORECA 07 Gibson n. 48 Panis VDS di Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera.

Non ci sono state interruzioni di fatto nell’ultimo turno prima del warm-up di sabato. Da segnalare solamente un problema per l’ORECA n. 23 United Autorsports alla ‘Chicane Daytona’ a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Pausa ora a Le Mans, prossimo appuntamento sabato con la 93ma edizione della corsa più importante al mondo.