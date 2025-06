24 Ore Le Mans, Ferrari ancora leader a sole 3h dalla fine. Porsche resta in agguato

Ferrari continua a controllare la 24 Ore Le Mans a sole tre ore dalla fine. La 499P n. 83 privata di AF Corse affidata a Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson detta il passo davanti alla vettura ufficiale n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e la n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

La n. 51 ha saputo recuperare terreno dopo un testacoda ad ingresso pit lane a 4h e 48 dalla fine. Pier Guidi ha ceduto la vetta delle operazioni alla ‘Gialla’ n. 83, l’auto privata gestita da AF Corse resta svetta in cima alla classifica dopo aver inseguito a più riprese le 499P ufficiali.

Tutto resta aperto a tre ore dalla fine con le Ferrari che potrebbero fronteggiare il ritorno di Porsche Penske Motorsport. Quarto posto al momento per Laurens Vanthoor, unica alternativa alle Ferrari 499P al momento dopo oltre 20 ore di gara ed una sola Safety Car.

Sicuramente per il trionfo esce di scena la Toyota che ha perso una ruota dopo curva 1 sessanta minuti fa. L’auto n. 8 è precipitata in classifica permettendo alla Cadillac n. 12 Hertz JOTA di agguantare il quinto posto virtuale.

Non cambiano le altre classi a tre ore dalla conclusione. Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz (Manthey Porsche n. 92) regnano in LMGT3, mentre in LMP2 tutto è nelle mani di Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera (VDS Panis Racing n. 48).