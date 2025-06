24 Ore Le Mans, Cadillac precede Ferrari nella FP1

Sébastien Bourdais regala a Cadillac Hertz Team JOTA il giro veloce nella prima sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans 2025, quarto atto del FIA World Endurance Championship. L’idolo locale, nei minuti conclusivi del turno, è stato in grado di precedere di 154 millesimi la Ferrari 499P n. 50 di Antonio Fuoco.

Il francese e l’italiano hanno avuto la meglio nei confronti della Porsche ufficiale n. 6 e della Toyota n. 8, in vetta con Brendon Hartley nella giornata di test collettivi disputati due giorni fa. Chiude la Top5 la Porsche n. 5 davanti alla Cadillac Hertz JOTA n. 12, la gemella n. 4 e la BMW n. 15, l’auto teutonica completa la prima parte della graduatoria precedendo Toyota GR n. 7, BMW n. 20 e Cadillac WTR n. 101.

Più attardati tutti gli altri al termine di un turno segnato da due bandiere rosse. La più significativa è stata certamente la prima in seguito ad un incidente alla frenata di curva 1 per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 63 Iron Lynx di Steven Grove.

LMP2 PRO Am il best lap nella FP1 è stato siglato da Michael Jensen/Ryan Cullen/Patrick Pilet (RLR MSport n. 16), il tridente ha beffato il miglior equipaggio LMP2 composto da Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly (Inter Europol Competition #43). Parentesi ovviamente anche per la classe LMGT3 con la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP di Jack Hawksworth/Finn Gehrsitz/Arnold Robin davanti a tutti.

Oggi alle 19.30 le qualifiche discriminanti per accedere alla seconda fase di domani che decreterà i migliori 15 in Hypercar ed i 12 migliori tra LMP2/GT3.