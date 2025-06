24 Ore Le Mans, Cadillac ‘forza 4’ per inseguire la storia

Quattro Cadillac V-Series.R sono attese in azione in pista nell’edizione 2025 della 24h Le Mans, quarto evento del FIA World Endurance Championship. General Motors si presenta con due auto extra rispetto al Mondiale per la classica francese, un impegno significativo che non ha eguali nella classe regina.

Cadillac sarà infatti l’unico marchio ad avere quattro equipaggi titolari, Porsche vanta infatti tre unità ufficiali ed una privata targata Proton Competition. Gli statunitensi inseguono il primo storico acuto sul ‘Circuit della Sarthe’, obiettivo per nulla scontato soprattutto visti i risultati di quest’anno.

Hertz Team JOTA porterà come sempre in azione Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens (n. 12) e Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais (n. 38), la compagine inglese condividerà il tracciato con la Cadillac n. 311 Whelen Engineering (Action Express Racing) di Jack Aitken/Felipe Drugovich/Frederik Vesti e la n. 101 Wayne Taylor Racing di Ricky Taylor/Jordan Taylor/Filipe Albuquerque.

La n. 311 torna per il terzo anno consecutivo a Le Mans, mentre per la prima volta anche Wayne Taylor e la propria formazione saranno della partita. Ricordiamo che entrambe le squadre militano regolarmente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship contro Porsche, BMW, Aston Martin, Acura e Lamborghini nelle corse di durata.

Cadillac vanta un podio a Le Mans nel 2023 alle spalle di Ferrari e Toyota ed una pole-position ottenuta con Alex Lynn lo scorso anno in occasione della 6h del Fuji. Il primo sigillo non è però ancora arrivato, le vittorie del programma di GM sono infatti ottenute esclusivamente sul suolo americano.

Come accaduto per le altre squadre vi è stato un aggiornamento anche sulla LMDh americana durante l’inverno. L’update non ha portato però l’esito sperato, i risultati nel 2025 non sono ancora arrivati nel FIA WEC come nell’IMSA WTSC.

Il contatto tra le due Cadillac in Qatar è una delle macchie della stagione 2025 così come la mancata competitività nell’impegnativa Rolex 24 at Daytona e nella 12h Sebring tra gennaio e marzo. Il ritmo mostrato in Medio Oriente aveva lasciato presagire a qualcosa di positivo, una prova perfetta rovinata da un evitabile errore tra compagni di squadra (Alex Lynn & Jenson Button).

Alla vigilia del fine settimana francese, Lynn ha affermato ai microfoni di OA Sport: “JOTA porta qualcosa di nuovo nel programma. Siamo pronti per combattere come accaduto nel 2024 e nel 2023 quando siamo riusciti ad ottenere un favoloso podio. Penso che possiamo essere fiduciosi, il passo mostrato a Spa è stato molto incoraggiante.

Il britannico ha continuato dicendo: “Prima di Le Mans abbiamo disputato un ‘performance test’ a Le Castellet. Sarà un lungo fine settimana, Toyota e Ferrari credo possano essere favorite rispetto ai rivali, ma solo sabato vedremo i reali valori in campo”.