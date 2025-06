24 Ore Le Mans, Cadillac e BMW davanti a Ferrari nelle qualifiche. Domani la lotta per la pole

Alex Lynn svetta nelle qualifiche della 93ma edizione della 24 Ore Le Mans. Il britannico di Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 festeggia si impone in 3.22.847 con soli 40 millesimi nei confronti della BMW n. 12 di Dries Vanthoor, domani la lotta per la pole.

La V-Series.R ha fatto la differenza nel finale beffando il belga di BMW e la Ferrari 499 n. 51 di Antonio Fuoco. La seconda Cadillac Hertz JOTA ha registrato il quinto crono con l’idolo locale Sébastien Bourdais, in vetta nella FP1 di questo pomeriggio.

Sesto tempo per Antonio Fuoco (Ferrari n. 50) davanti a Julien Andlauer (Porsche Penske Motorsport n. 5), Robin Frijns (BMW n. 20), Jack Aitken (Cadillac Whelen n. 311) e Mick Schumacher (Alpine n. 36), sotto investigazione per non aver rispettato le bandiere gialle nell’ultimo settore.

La notizia del giorno è però data dall’esclusione della Toyota n. 7 dalla lotta per la pole di domani. Nyck De Vries ha infatti ottenuto il 17mo tempo e sabato scatterà alle spalle dell’Aston Martin n. 009. L’ex pilota di F1 chiude lo schieramento della classe regina della 24h du Mans precedendo le due Peugeot (n. 94 & n. 93) e la Porsche privata n. 99 Proton Competition.

Accedono invece all’Hyperpole 1 di domani coloro che si sono classificati dall’11ma alla 15ma piazza nelle qualifiche odierne. Nell’ordine citiamo Toyota GR n. 8, AF Corse Ferrari n. 83, Cadillac WTR n. 101, Porsche n. 4 ed Alpine n. 35.

Ahmad Al Harthy (WRT BMW n. 46) ha ottenuto il miglior crono in LMGT3, mentre in LMP2 il best lap è stato siglato da Louis Delétraz con l’ORECA 07 Gibson n. 99 AO Racing. Questa sera dalle 22.00 a mezzanotte la seconda sessione di prove libere, domani la lotta per la pole alle 20.00. I migliori 10 della prima Hyperpole accederanno alla decisiva seconda fase.