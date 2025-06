24 Ore Le Mans, BMW al top nelle qualifiche con Ahmad Al Harthy. Gran giro del compagno di Valentino Rossi

Ahmad Al Harthy regala il giro veloce alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT nelle qualifiche della 24 Ore Le Mans 2025. Il compagno d’auto di Valentino Rossi e Kelvin van der Linde, obbligato a scendere in azione quest’oggi contro gli altri Bronze Driver, ha fatto la differenza nei 30 minuti previsti per stabilire i protagonisti che domani si contenderanno la pole nelle due Hyperpole previste.

Il n. 46 ha battuto l’Aston Martin Vantage GT3 n. 27 Heart of Racing di Ian James e la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey di Ryan Hardwick. La coppia si è imposta nei confronti della Lexus n. 78 Akkodis ASP e la Corvette n. 81 TF Sport.

Il turno è stato condizionato da due bandiere rosse. La prima è scatta in seguito ad un problema per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 60 Iron Lynx poco dopo la prima curva, mentre la seconda neutralizzazione è arrivata a 3 minuti dalla fine per un testacoda alla ‘Chicane Daytona’ da parte della Ferrari n. 150 Richard Mille AF Corse.

In pista con le GT si sono impegnate anche le LMP2. Louis Delétraz al volante dell’ORECA 07 Gibson LMP2 n. 99 AO Racing è stato il più competitivo in LMP2 ed anche nella speciale classifica PRO Am.

Ricordiamo che i migliori 12 protagonisti di LMP2 e LMGT3 si contenderanno domani la pole nella seconda parte delle qualifiche. La Top8 di entrambe le classi accederà successivamente alla decisiva Hyperpole 2.