24 Ore di Le Mans 2025, ultima chiamata per Peugeot e per la 9X8

Ultima chiamata per la Peugeot 9X8 a Le Mans. La 93ma edizione della maratona francese segna un vero e proprio verdetto per il marchio francese, pronto per lottare con i migliori dopo due difficili partecipazioni. La 9X8 ha mostrato un ottimo ritmo nel 2023 prima di finire nelle retrovie dopo la notte, mentre la 9X8 EVO non è mai stata competitiva nel 2024. Ad oltre un anno di distanza è chiaro che non è più possibile nascondersi per il marchio di casa, che in pochi mesi ha completamente ricreato il proprio prototipo.

Dalla 6 Ore di Monza del 2022 ad oggi, Peugeot vanta due soli podi nel FIA WEC, uno a Monza nell’estate del 2023 ed uno in Bahrain nell’autunno del 2024. Tanto il lavoro svolto da Stellantis in questo lungo periodo, pochi purtroppo i risultati, per un marchio che vanta al momento un totale di tre affermazioni a Le Mans (1992-1993-2009).

Un risultato è fondamentale anche per l’intero programma, pronto per essere confermato nei prossimi anni. Il nuovo CEO del gruppo, Alain Favey, è stato ottimista guardando ai prossimi mesi, la conferma è arrivata direttamente a Spa-Francorchamps ai media presenti, tra cui OA Sport.

Loïc Duval/Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne sono confermati con la Peugeot 94, mentre con la 93 ritroveremo Jean-Éric Vergne e Mikkel Jensen, insieme a Malthe Jakobsen. Debutto per il danese nella classe regina della 24 Ore di Le Mans, dove il danese ha chiuso al secondo posto in LMP2 PRO AM nel 2023.

Quest’ultimo ha affermato ai microfoni di OA Sport in vista della corsa: “Ho ancora tante cose da imparare, ma sono pronto per la 24 Ore di Le Mans. Per me è un onore correre in casa Peugeot, siamo determinati a lottare, soprattutto dopo i risultati positivi che abbiamo ottenuto a Spa. Il passo era molto buono, ma come sempre questa corsa non ha eguali nel calendario, e di conseguenza tutto può succedere”.