24 Ore Le Mans 2025, saranno risolti i problemi di Alpine?

La 24h Le Mans che ci apprestiamo a vivere segnerà un test importante anche per Alpine dopo il difficile debutto dello scorso anno con la A424. Un anno dopo la situazione è ben diversa, ma i dubbi sull’affidabilità restano protagonisti per una corsa che non può essere paragonata ad una normale tappa del FIA World Endurance Championship.

Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher (n. 36) hanno ottenuto il podio a Imola e successivamente si sono ripetuti in quel di Spa-Francorchamps sfiorando la vittoria. Il tridente citato insieme a Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin (n. 35) tenterà di fare meglio della passata stagione quando, dopo poche ore, entrambe le LMDh Alpine dovettero arrendersi per problemi tecnici.

Il motore ed in generale l’affidabilità sono state sin da subito un limite importante per Alpine che durante l’inverno ha lavorato sodo per migliorare la situazione generale. Almeno un ‘joker’ dei cinque a disposizione per lo sviluppo del prototipo è stato speso negli ultimi mesi e puntualmente i risultati sono arrivati.

Ferdinand Habsburg ha affermato ai microfoni di OA Sport alla vigilia della classica francese: “Rispetto al 2024 sono tanti i cambiamenti apportati, l’auto si guida meglio ed è indubbiamente più competitiva dopo il lavoro svolto durante l’off-season. Siamo più preparati e possiamo lavorare con più tranquillità all’intero prototipo con la consapevolezza di poter intervenire per risolvere qualsiasi situazione. Lo scorso anno fu dura, per me soprattutto dopo l’infortunio”.