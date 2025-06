24 Ore di Le Mans 2025, quanti miglioramenti in 12 mesi. Attenzione alle M Hybrid V8!

Dobbiamo tornare al 1999 per trovare il primo ed al momento unico successo di BMW Motorsport nella 24 Ore di Le Mans. Yannick Dalmas/Pierluigi Martini/Joachim Winkelhock scrissero una pagina indelebile della storia, 26 anni dopo il marchio bavarese ci riprova con due competitive M Hybrid V8.

Dallo scorso giugno ad oggi sono stati molteplici gli aggiornamenti portati da BMW Motorsport, una crescita progressiva che lascia ben sperare in vista della competizione francese. Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello (n. 15) e Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast (n. 20) rappresenteranno il costruttore teutonico come in tutte le prove del Mondiale, per BMW e WRT sarà la seconda apparizione nella classe regina del FIA WEC a Le Mans.

Rispetto allo scorso giugno la crescita è stata più che mai significativa per la M Hybrid V8, presente sul podio a Imola con Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast alle spalle della sola Ferrari 499P n. 51. Anche in Belgio a Spa sono stati diversi i segnali da parte di BMW, a lungo in contesa per una prestazione di spicco.

Ai microfoni di OA Sport in quel di Le Mans è intervenuto il più giovane dei due fratelli Vanthoor presenti in azione nel FIA WEC. Dries ha affermato in una nota: “La vettura è cresciuta e credo che le pole in IMSA siano state un segnale più che mai positivo. I miglioramenti fatti durante l’inverno hanno reso l’auto più competitiva e facile da guidare nelle varie situazioni. In qualifica è difficile fare meglio del 2024, vedremo in gara”.

Il belga ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche di ieri ed il primo nel 2024. Il n. 15 dello schieramento parte da favorito quest’oggi nella lotta per la pole che commenteremo in serata. Ricordiamo brevemente il nuovo format con i migliori dieci dell’Hyperpole 1 ammessi di diritto alla bagarre per la prima posizione pochi minuti dopo.