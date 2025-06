24 Ore Le Mans 2025: programma, orari, tv, streaming

Manca sempre meno alla 93ma edizione della 24h Le Mans, la competizione di durata più importante al mondo. Ferrari insegue la terza affermazione consecutiva, due 499P ufficiali saranno regolarmente in azione insieme alla Ferrari n. 83 privata di AF Corse.

Il marchio di Maranello sfida Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW ed Aston Martin. Sono quindi sette i costruttori presenti nella classe regina, una ventina di vetture che si contenderanno il successo nel leggendario ‘Circuit de la Sarthe’.

In azione ci saranno regolarmente anche le LMP2 (LMP2 PRO Am) e la categoria LMGT3 che vedrà il ritorno dopo 26 anni per Mercedes con Iron Lynx e di Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT.

La maratona francese verrà diffusa come sempre in diretta per l’Italia da Eurosport (SkyGo e NOW) e Discovery + . Il programma che inizierà mercoledì con le prove libere e le prime qualifiche potrà essere seguito anche sul sito ufficiale del FIA World Endurance Championship con la sottoscrizione dell’apposito abbonamento. OA Sport vi aggiornerà costantemente da Le Mans e come tradizione garantirà a tutti gli appassionati la Diretta Live.

PROGRAMMA 24H LE MANS 2025

Mercoledì 11 giugno

Prove Libere 1 – 14;00-17;00

Qualifiche LMGT3+LMP2 – 18;45-19;15

Qualifiche HYPERCAR- 19;30-20;00

Prove Libere 2 – 22;00-24;00

Giovedì 12 giugno

FP3 24h Le Mans – 14;45-17;45

H1 LMP2/LMGT3 – 20;00-20;20

H2 (per la pole Top8 della H1) LMP2/LMGT3 – 20;35-20;50

H1 Hypercar – 21;05-21;25

H2 (per la pole Top10 della H1) Hypercar – 21;40-21;55

FP4 24h Le Mans – 23;00-24;00

Sabato 15 giugno

Warm-Up – 12;00-12;15

Partenza 24 Ore Le Mans – ore 16.00

PROGRAMMA 24H LE MANS 2025 IN TV

Diretta tv: Eurosport

Live streaming: Discovery +, SkyGO, NOW, sito ufficiale FIA WEC con apposito abbonamento

Diretta testuale: OA Sport