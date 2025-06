Dove vedere in tv la 24 Ore di Le Mans 2025: programma integrale, canale, streaming

Oggi è il grande giorno a Le Mans, il sabato della mitica 24h valida come quarto round del FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per una delle corse più famose e prestigiose al mondo, un evento leggendario giunto nel 2025 alla propria 93ma edizione.

LA DIRETTA LIVE DELLA 24 ORE DI LE MANS DALLE 16.00

Regna l’incertezza alla vigilia della corsa transalpina che negli ultimi due anni ha premiato Ferrari. Il marchio di Maranello ci riprova in una classe regina che vedrà il debutto di Aston Martin, marchio che vanta un solo sigillo sul ‘Circuit de la Sarthe’.

Alle 16.00 la partenza della corsa che oltre alle Hypercar vedrà in azione anche LMP2 e LMGT3 per la seconda volta nella storia. Menzione d’onore per l’ultima categoria citata con la presenza anche di Valentino Rossi, determinato a segnare la storia al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT.

OA Sport, presente in Francia, proporrà la Diretta Live dell’intera corsa che scatterà alle 16.00. Per l’Italia è possibile seguire la corsa in diretta su Eurosport (SkyGo e NOW) e Discovery + oppure in alternativa sul sito ufficiale del FIA World Endurance Championship con l’apposito abbonamento.

A CHE ORA LA 24 ORE DI LE MANS 2025 OGGI

Sabato 14 giugno



Warm-Up – 12;00-12;15

Partenza 24 Ore Le Mans – ore 16.00

DOVE VEDERE IN TV LA 24 ORE DI LE MANS

Diretta tv: Eurosport 1 fino alle ore 20.45 e dalle ore 22.40

Live streaming: Discovery + (integrale), SkyGO, NOW, sito ufficiale FIA WEC con apposito abbonamento

Diretta testuale: OA Sport (integrale)