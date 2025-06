24 Ore di Le Mans 2025, la seconda volta di Valentino Rossi: “Nel 2024 siamo stati sfortunati, difficile per ora capire i reali valori in campo”

Il 2025 segna la seconda partecipazione alla 24h Le Mans per Valentino Rossi. L’ex centauro si prepara per disputare nuovamente la competizione agonistica a quattro ruote più famosa al mondo, nuovamente in LMGT3 al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT.

Il ‘Dottore’, reduce dalla pole e dal podio di Imola, si impegnerà come accade regolarmente nel Mondiale con Ahmad Al Harthy e con Kelvin van der Linde, sudafricano che quest’anno ha preso il posto di Maxime Martin come terzo uomo per la più nota delle due BMW di WRT.

La leggenda delle due ruote ha lottato con i rivali a lungo lo scorso anno prima di chiudere anticipatamente la corsa contro le barriere all’uscita della chicane Dunlop. Un errore di Al Harthy, tradito dalla pista umida, ha sottratto alla BMW n. 46 un podio che obiettivamente era alla portata, risultato che non a caso è stato ottenuto dalla gemella n. 31.

WRT ha tutti i crismi per ben figurare sul ‘Circuit della Sarthe’ in una categoria più che mai serrata con tanti protagonisti che possono avere voce in capitolo. Porsche insegue il bis, Ferrari cerca la conferma dopo Spa in una LMGT3 che vedrà indubbiamente all’assalto anche Corvette, Lexus e McLaren, in difficoltà in Belgio.

Il pilota ufficiale del brand bavarese ha dichiarato in una nota ai media presenti a Le Mans, tra cui OA Sport. “Questa prova è sempre speciale, è una storia differente al resto del campionato. Sono tanti i giorni che siamo qui e finalmente è tempo di fare sul serio. La pista è molto divertente e differente rispetto al solito, sicuramente molto più bella da percorrere nella realtà rispetto al simulatore”.

L’ex centauro ha continuato dicendo: “Ho compiuto qualche giro di notte ieri, è sempre particolare perché vai più forte e devi adattare la guida in certi punti alla condizione differente. Alcuni riferimenti sono diversi e di conseguenza devi prestare la massima attenzione. Ieri, in qualifica, Ahmad ha svolto un lavoro favoloso, devo dire che siamo stati competitivi, ma anche fortunati per la red flag scattata a tre minuti dalla conclusione. Speriamo di passare in Top8 questa sera per lottare con i migliori per la pole, quest’anno è molto bello che tutti i piloti debbano fare di fatto almeno un turno prima della corsa”.

Valentino Rossi ha proseguito affermando: “Lo scorso anno siamo stati sfortunati, mi auguro di poter lottare fino alla fine quest’anno. BMW ha lavorato molto e rispetto al 2024 la M4 GT3 è più competitiva. Resta difficile però capire i reali valori in campo, Porsche e Ferrari credo che saranno i nostri principali rivali. Sono fiducioso in generale e spero che il meteo resti così”.

Alla domanda 24h Le Mans in classe o la vittoria overall alla 24h di Spa, infine, il n. 46 ha affermato: “Molto difficile scegliere. Amo la 24h di Spa che tornerò a svolgere quest’anno, ma Le Mans è Le Mans”.