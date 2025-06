24 Ore Le Mans 2025: la griglia di partenza. Cadillac in prima fila, Ferrari deve rimontare

Cadillac Hertz Team JOTA ha firmato per la prima volta nella propria storia la pole per la 24 Ore Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn si è imposto nei confronti di Earl Bamber, le due V-Series.R hanno battuto la Porsche 963 n. 5 ufficiale e la BMW M Hybrid V8 n. 15.

General Motors ha ottenuto la prima pole a Le Mans della propria storia, il marchio statunitense ha replicato quanto fatto nel corso delle qualifiche della 6h del Fuji dello scorso ottobre.

Ferrari insegue dalla 7ma posizione con la 499P n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina. 11mo posto invece per la 499P n. 51 davanti all’Alpine n. 35 ed alla 499P n. 83 privata AF Corse.

In LMP2 partirà in pole l’ORECA 07 Gibson n. 29 TDS Racing, mentre in GT è attesa in cima alla graduatoria l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing. Mattia Drudi è stato il migliore ieri nell’Hyperpole davanti alla Ferrari 296 GT3 n. 21 AF Corse di Alessio Rovera ed alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Valentino Rossi.

GRIGLIA DI PARTENZA 24 LE MANS – Top15 overall

Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 Cadillac Hertz Team JOTA n. 38 Porsche Penske Motorsport n. 5 BMW n. 15 Porsche Penske Motorsport n. 4 BMW n. 20 Ferrari n. 50 Cadillac Whelen n. 311 Alpine n. 36 Toyota GR n. 8 Ferrari n. 51 Alpine n. 35 AF Corse Ferrari n. 83 Cadillac WRT n. 101 Aston Martin THOR n. 009

LMP2 /LMP2 PRO Am – Top5 ‘classifica combinata’

TDS Racing ORECA n. 29 PRO Am Inter Europol Competition ORECA n. 43 AO by TF ORECA n. 199 PRO Am United Autosports ORECA n. 23 PRO Am United Autosports ORECA n. 22

LMGT3 – Top5