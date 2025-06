24 Ore Le Mans 2025, i piloti italiani in pista: 16 presenti, tre nella classe regina con Ferrari

Si conferma solido il contingente italiano in pista alla 24 Ore Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship che vivremo questo fine settimana. Antonio Fuoco, vincitore dodici mesi fa al volante della Ferrari 499P n. 50 con il danese Nicklas Nielsen e lo spagnolo Miguel Molina, torna protagonista insieme ai compagni di squadra della gemella n. 51 Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi.

Il pugliese ed il piemontese tornano ancora una volta con l’auto n. 51 insieme al britannico James Calado. Il tridente è virtualmente in cima al Mondiale grazie al trionfo nella 6h Imola e nella 6h Spa oltre al preziosissimo podio ottenuto nella 1812km Qatar.

Ferrari è l’unico marchio iscritto nella classe regina con le due 499P ufficiali e con la vettura privata n. 83 del cinese Yifei Ye, il polacco Robert Kubica ed il britannico Phil Hanson.

Purtroppo mancano all’appello Lamborghini ed Isotta Fraschini, in azione nella competizione francese con almeno un prototipo lo scorso giugno. L’Italia sarà in ogni rappresentata con forza in LMP2 PRO Am ed in LMGT3.

In LMP2 PRO Am spicca l’ex pilota FIA F2 Luca Ghiotto e Giorgio Roda. Il veneto è atteso come nell’European Le Mans Series con Inter Europol Competition ORECA n. 34 con Nick Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer, mentre il lombardo guiderà l’ORECA 07 Gibson n. 11 Proton Competition insieme a René Binder/Bent Viscaal.

La classe più ricca con il nostro tricolore è la LMGT3. Iniziamo dal campione 2024 GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup Alessio Rovera e con il vincitore della 24h Spa 2024 Mattia Drudi, rispettivamente in azione con la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse e con l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 27 Heart of Racing.

Il primo ha vinto a Le Mans in LMGTE PRO Am ed in LMP2 PRO AM, mentre il secondo non ha mai gareggiato sul ‘Circuit della Sarthe’. Il romagnolo ha sfiorato il podio con Ian James e Zacharie Robichon nella recente 6h di Spa, corsa vinta proprio dalla Ferrari n. 21 di Rovera, François Heriau e Simon Mann.

Per VISTA AF Corse tornano con la Ferrari n. 54 Francesco Castellacci e Davide Rigon, mentre con la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Phorm torna nella leggendaria location francese Riccardo Pera. Il nostro connazionale, vincitore nel 2025 della 6h Imola con Ryan Hardwick e Richard Lietz, ha un conto aperto con la 24h Le Mans: un secondo posto nel 2020 ed un terzo nel 2023.

Seconda apparizione a Le Mans per Valentino Rossi al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. La leggenda del Motomondiale insegue il primo acuto nel FIA WEC con Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde, il pluricampione del mondo vanta attualmente tre podi complessivi nel Mondiale (6h Imola 2024, 6h Fuji 2024 e 6h Imola 2025).

Debutto a Le Mans nel 2025 per Gianmarco Levorato e per Stefano Gattuso al volante della Ford Mustang GT3 n. 88 Proton Competition con il danese Dennis Olsen. La coppia italiana ha siglato a Spa il primo podio nel FIA WEC chiudendo alle spalle della sola Ferrari n. 21 VISTA AF Corse.

Ultimi, ma non meno importanti, Eddie Cheever III e Riccardo Agostini, extra del Mondiale Endurance. Il figlio dell’ex pilota di F1 guiderà con Jonathan Hui e Chris Froggatt con Ziggo Sport Tempesta Racing Ferrari, mentre il secondo è iscritto con Custodio Toledo e Lilou Wadoux con Richard Mille AF Corse Ferrari. Gli ultimi citati si sono imposti nella 4h Le Castellet 2025, secondo atto European Le Mans Series in LMGT3.

Non corrono con il passaporto italiano, ma possono essere tranquillamente considerati tali Raffaele Marciello e Nico Varrone, svizzero ed argentino in azione con BMW M Hybrid V8 n. 15 e Porsche 963 Proton Competition n. 99.

Purtroppo mancano dalla lista anche Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli. Il tridente italiano avrebbe dovuto correre la 24h du Mans con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 60 Iron Lynx, l’equipaggio salta la trasferta francese dopo aver rinunciato alla 6h di Spa per un problema fisico al Bronze Driver Schiavoni.

Ci saranno meno italiani nella classe regina rispetto al 2024, ma i tre che ci sono hanno tutti i crismi per tornare sul gradino più alto del podio. Il motorsport nostrano continua a sorridere con un rappresentante competitivo in ogni serie, soprattutto se si parla di ruote coperte.

ITALIANI PRESENTI ALLA 24H LE MANS 2025

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

LMP2 PRO AM

Giorgio Roda/René Binder/Bent Viscaal Proton Competition #11 PRO AM

Nick Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto Inter Europol Competition #34 PRO AM

LMGT3

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #21

Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi Heart of Racing Team Aston Martin #27

Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde Team WRT BMW #46

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

Dennis Olsen/Gianmarco Levorato/Stefano Gattuso Proton Competition Ford #88

Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz Manthey 1st Phorm Porsche #92

Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini Richard Mille AF Corse Ferrari #150

Jonathan Hui/Chris Froggatt/Eddie Cheever III Ziggo Sport Tempesta Ferrari#193