24 Ore Le Mans 2025, AF Corse Ferrari n. 83 avanti nella prima sessione di test

Robert Kubica firma il giro veloce nella prima sessione di test collettivi della 24 Ore Le Mans 2025, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il polacco, al volante della Ferrari 499P n. 83 privata di AF Corse, ha fermato il cronometro in 1.27.010 con quasi un secondo di margine nei confronti della Toyota n. 8 e la Cadillac Hertz Team JOTA n. 38.

La vettura giapponese ha ottenuto nei minuti finali della sessione il secondo posto con Brendon Hartley, il neozelandese si è inserito davanti all’equipaggio n. 38 di Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens ed alla Ferrari n. 51 in azione nella parte conclusiva del turno con Antonio Giovinazzi.

La 499P che ha primeggiato in Francia nel 2023 ha tenuto testa alla Cadillac n. 311 Whelen Engineering, la Porsche Penske Motorsport n. 6, la BMW n. 20, la Ferrari n. 50, la Toyota n. 7 e la seconda 963 titolare n. 5. Lontane al momento, l’Alpine e la Peugeot oltre all’Aston Martin.

In LMP2 ed in LMP2 PRO Am comanda l’ORECA 07 Gibson n. 16 RLR MSport di Michael Jensen/Ryan Cullen/Patrick Pilet, mentre in LMGT3 spicca la Lexus RC F GT3 n. 87 Akkodis ASP di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu.

Il turno di questa mattina è stato interrotto con una breve simulazione di Safety Car in seguito ad impatto all’uscita delle curve Porsche da parte di Luca Ghiotto. L’italiano di Inter Europol Competition ORECA LMP2 n. 34 è finito contro le barriere nella prima metà del turno.

Oggi pomeriggio la seconda sessione cronometrata dalle 15.00 alle 18.00. Successivamente l’attività in pista riprenderà mercoledì con le prove libere e le qualifiche ufficiali.