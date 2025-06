LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di tabellone del doppio misto al Roland Garros 2025 tra ERRANI/VAVASSORI e Jiang/Galloway.

I campioni degli US Open 2024 vogliono issarsi ancora una volta in quarti di finale in un torneo del Grand Slam. L’occasione è ghiotta, di fronte ci sono due specialisti, ma nessuno dei due con la terra battuta come superficie preferita. I nostri portacolori invece possono essere considerati forse i favoriti numero uno del torneo di doppio misto. Quantomeno al pari di Kichenok/Pavic e Zhang/Arevalo.

Guardando avanti, ecco che il quarto di finale della parte bassa spettante agli azzurri sarebbe contro i britannici Nicholls/Patten, ricordando che entrambi i tennisti italiani sono impegnati nei rispettivi tornei di doppio. Errani/Paolini sfideranno Haddad/Siegemund per un posto in quarti e Bolelli/Vavassori faranno lo stesso contro Ebden/Peers. Galloway peraltro giocherà due partite prima di sfidare gli azzurri, in coppia con Bhambri, sfidando i terribili USA Harrison/King.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del tabellone di doppio misto al Roland Garros tra ERRANI/VAVASSORI e Jiang/Galloway. Si parte come quarto match dalle 11:00, vi aspettiamo!