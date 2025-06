Australian Open 2014, il programma della tredicesima giornata

ROD LAVER ARENA 3:00

Finale Juniores Singolo Maschile

Alexander Zverev (GER) [1] vs. Stefan Kozlov (USA) [2]

Finale Juniores Singolo Donne

Jana Fett (CRO) vs. Elizaveta Kulichkova (RUS) [4]

Non prima delle 9:30

Finale Singolo Donne

Na Li (CHN) [4] vs. Dominika Cibulkova (SVK) [20]

Finale Doppio Uomini

Eric Butorac (USA) Raven Klaasen (RSA) vs. Lukasz Kubot (POL) [14] Robert Lindstedt (SWE) [14]

COURT 6 3:00

Finale Singolo Maschile in carrozzina

Shingo Kunieda (JPN) [1] vs. Gustavo Fernandez (ARG)

Finale Singolo Donne in carrozzina

Sabine Ellerbrock (GER) [1] vs.Yui Kamiji (JPN) [2]

Finale Singolo Quad seria a rotelle

David Wagner (USA) [1] vs. Lucas Sithole (RSA) [2]

