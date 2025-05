Zverev svela il motivo della sconfitta con Muller: “Ho vomitato 37 volte e avevo febbre alta”

Alexander Zverev è uscito di scena al secondo turno nell’ATP 500 di Amburgo, confermandosi in un periodo piuttosto negativo e non arrivando certo nel migliore dei modi alla vigilia del Roland Garros 2025. Il tedesco, che ha richiesto e ottenuto in extremis una wild card per il Bitpanda Hamburg Open, è stato sconfitto dal francese Alexandre Muller per 6-3 4-6 7-6 dopo due ore e 41 minuti di battaglia.

Il numero 3 al mondo ha poi svelato in conferenza stampa di aver accusato dei problemi di salute abbastanza importanti prima del match: “Considerando che ho vomitato 37 volte e avuto 39,4 gradi di febbre tutta la notte, in realtà è andata anche abbastanza bene. Penso che al mondo ci siano solo due giocatori che sarebbero scesi in campo oggi. Io sono uno di loro“.

“Ne sono davvero orgoglioso. E nonostante tutto sono arrivato a due punti dalla vittoria. Questo dice molto a mio favore. Il mio avversario si è reso conto che non stavo bene e ha iniziato ad allungare gli scambi il più a lungo possibile. È stato intelligente da parte sua“, ha aggiunto il finalista dell’ultimo Open d’Australia analizzando il ko di ieri contro il n.40 del ranking ATP.