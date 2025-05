Zverev non avvicina Sinner e Alcaraz: il distacco prima del Roland Garros, pesante ko ad Amburgo

Alexander Zverev si era presentato al torneo ATP 500 di Amburgo per cercare di raccogliere punti importanti per la classifica internazionale e per trovare delle buone sensazioni in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione che incomincerà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi. Il tedesco ha però perso sul mattone tritato della località teutonica agli ottavi di finale, cedendo al cospetto del francese Alexander Muller al tie-break del terzo set.

Il numero 3 del mondo rimane dunque a quota 7.285 punti e con questo bottino si presenterà nella capitale francese, decisamente distaccato da Jannik Sinner (10.380 punti) e dallo spagnolo Carlos Alcaraz (8.850 punti). Alexander Zverev accusa dunque un ritardo di 3.095 lunghezze dal fuoriclasse altoatesino e di 1.565 lunghezze dal fenomeno iberico, mentre ha un cuscinetto abbastanza importante nei confronti dello statunitense Taylor Fritz (4.675, massimo può raggiungere 4.875 vincendo l’ATP 250 di Ginevra), del britannico Jack Draper (4.610) e del serbo Novak Djokovic (3.980, massimo 4.230 imponendosi in Svizzera).

Alexander Zverev non difendeva punti durante questa settimana, ma lo scorso anno raggiunse la finale ad Amburgo racimolando 330 punti: gli scadranno a metà luglio, dopo Wimbledon (nel 2024 il torneo di Amburgo si svolse in piena estate). Al Roland Garros dovrà invece difendere 1.300 punti, visto che dodici mesi fa si spinse fino all’atto conclusivo cedendo per 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 al cospetto di Alcaraz.

DISTACCHI SINNER-ALCARAZ-ZVEREV PRIMA DEL ROLAND GARROS

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz: 1.530 punti.

Jannik Sinner – Alexander Zverev: 3.095 punti.

Carlos Alcaraz – Alexander Zverev: 1.565 punti.